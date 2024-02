Carolyn Smith ha sempre mostrato in tv e sui social la sua battaglia contro il cancro, ormai da lunghi 9 anni, dopo la diagnosi nel 2015.

In occasione della giornata del World Cancer Day Carolyn Smith è tornata a parlare della sua lotta contro il cancro, pubblicando un post Instagram dove ha mostrato ai suoi follower alcuni scatti realizzati dal momento della diagnosi del tumore al seno ad oggi.

«Una giornata importante per tutti noi ad essere sensibili a questo fenomeno che tocca troppe persone e famiglie. Dobbiamo sostenere la ricerca per combattere qualsiasi forma di cancro. lo da quasi 9 anni che lotta contro il tumore al seno quasi senza sosta. Chi mi conosce bene NON MOLLO MA!!!! Faccio il mio lavoro in modo più positivo possibile e mi presento in televisione anche quando sto male… THE SHOW MUST GO ON!!!! Da quando sono dentro questo viaggio oncologico, ho cercato ad aiutare più persone possibile ad affrontare questo viaggio con più serenità e positività.