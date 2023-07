Cartabianca è fuori dai palinsesti Mediaset. L’annuncio arriva dall’amministratore delegato di Viale Mazzini Roberto Sergio. A quanto pare, Bianca Berlinguer e l’amico Mauro Corona lasceranno la televisione di Stato.

Cartabianca fuori dai palinsesti Rai

Roberto Sergio, da qualche tempo nuovo amministratore delegato della Rai, ha annunciato che il programma Cartabianca è fuori dai palinsesti Rai. Questo significa che la conduttrice Bianca Berlinguer lascerà la televisione di Stato dopo anni e anni di onorato servizio.

L’annuncio dell’Ad Rai Roberto Sergio

L’Ad Rai, durante l’approvazione del contratto di servizio, ha annunciato:

“La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto. (…) Siamo rispettosamente in attesa di conoscere la decisione di Bianca Berlinguer sul proseguimento nella conduzione del talk politico. (…) Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3″.

Stando a quanto si coglie dalle parole di Sergio, la conduttrice di Cartabianca potrebbe aver deciso di sua spontanea volontà di lasciare mamma Rai.

Bianca Berlinguer trasloca a Mediaset?

Anche se al momento non si hanno conferme, sembra che Bianca Berlinguer abbia intenzione di trasferire il suo Cartabianca su Mediaset. Il Biscione le avrebbe fatto “un’offerta irrinunciabile“. In ballo ci sarebbe una prima serata su Canale 5, dove la conduttrice arriverebbe con il suo inseparabile amico Mauro Corona. “Sarà con lei ovunque vada, non la tradirò“, ha dichiarato lo scrittore al Corriere della Sera.