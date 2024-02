Una tragedia, ancora senza nessuna risposta, è avvenuta a Caserta ad inizio febbraio. Giulia Rosa Natale, 8 anni, è morta dopo le dimissioni dell’ospedale.

Cos’è successo a Giulia Rosa Natale, morta dopo le dimissioni dell’ospedale?

Giulia Rosa Natale, di San Prisco, un paese del Casertano, era stata affidata all’ospedale di Caserta il 7 febbraio per una febbre altissima che aveva causato diversi episodi di vomito.

La bambina è stata sottoposta a tutti gli accertamenti: prelievo del sangue, misurazione della pressione, esame cardiologico e poco prima delle 11 del mattino è stata mandata a casa non ritenendo opportuno un suo ricovero.

Il peggioramento di Giulia Rosa Natale morta inspiegabilmente

Alle 4 di notte le condizioni della piccola sono peggiorate lamentando dolori forti alle gambe, ghiacciate. I genitori hanno quindi deciso di portarla nuovamente in ospedale.

Le condizioni sono apparse subito preoccupanti anche ai sanitari che hanno utilizzato dell’ossigeno per aiutare la piccola che iniziava ad avere difficoltà respiratorie. In seguito, le prime diagnosi sono state diabete e meningite, fino al trasferimento in ambulanza all’ospedale Monaldi di Napoli.

Dopo il trasferimento le condizioni di Giulia Rosa Natale sono precipitate, alle 19.50, è morta per «miocardite, insufficienza cardiorespiratoria».

I genitori di Giulia Rosa Natale chiedono giustizia dopo la morte

I genitori si sono rivolti a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, ed è stato presentato un esposto ai carabinieri: