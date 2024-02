Un malore improvviso ha causato la morte di una donna di 37 anni a Pistoia. Laura Porta, incinta di 8 mesi è deceduta e il suo bambino sta lottando tra la vita e la morte.

Donna morta a Pistoia, cos’è successo?

Nella giornata di ieri, verso le 13:45, Laura Porta, incinta di 8 mesi, ha manifestato gravi dolori riconducibili ad un arresto cardiaco mentre era in casa.

Trasporta d’urgenza all’ospedale San Jacopo, i medici hanno provato a rianimarla e permettere la nascita del bambino con il cesareo. Tuttavia, l’intervento degli operatori sanitari non è bastato per evitare l’irrimediabile, la donna è morta e il suo bambino, come riportato oggi da “La Nazione”, si trova all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in condizioni gravi.

La donna morta a Pistoia e le parole dei medici

L’Azienda Usl Toscana centro e i sanitari dell’ospedale San Jacopo hanno espresso massima vicinanza alla famiglia per il tragico evento:

«Un evento gravissimo, doloroso e improvviso di fronte al quale tutte le strutture operative, territoriali e ospedaliere sono state allertate e si sono prodigate per salvare la vita alla giovane paziente e al suo bambino. Nonostante gli interventi in emergenza e urgenza la giovane è deceduta e il suo piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Meyer».

La donna morta a Pistoia e le indagini sulla morte

L’Azienda Usl Toscana Centro ha dichiarato, inoltre: