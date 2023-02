Caso Blanco a Sanremo: la reazione di Michelle Hunziker

Come altri volti noti del mondo dello spettacolo anche Michelle Hunziker ha voluto esprimere via socail la sua opinione sul gesto fatto da Blanco sul palco di Sanremo 2023.

Michelle Hunziker: Blanco a Sanremo

Il cantante Blanco, ex vincitore del Festival di Sanremo insieme a Mahmood, non è riuscito a portare a termine la sua esibizione sul palco di Sanremo per via di un problema tecnico e nel frattempo si è accanito contro una composizione floreale che era stata messa sul palco come scenografia per la sua esibizione. In tantissimi hanno condannato il suo gesto e in queste ore Michelle Hunziker ha postato un video ironico via social per far capire quanto sia rimasta scioccata da ciò che ha visto.

Sulla vicenda si è espressa anche sua figlia, Aurora Ramazzotti, che attraverso i social ha detto: “Secondo me quello che abbiamo visto doveva in parte accadere, ma poi è sfuggita la situazione. Nel videoclip (della canzone ‘L’Isola delle Rose’, ndr) Blanco fa una cosa simile, quindi fa parte di una performance artistica”, ha affermato.

In seguito alla vicenda Blanco si è scusato pubblicamente con una lettera indirizzata allo stesso teatro Ariston, a cui ha espresso tutto il suo dispiacere per il suo gesto.

Anche Amadeus ha fatto sapere che il cantante si sarebbe scusato e in tanti, via social, si sono espressi in merito alla vicenda. Al termine della sua esibizione Blanco aveva lasciato il palco tra i fischi e gli insulti da parte del pubblico.