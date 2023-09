Nella notte, a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, è arrivato in Italia Shabbar Abbas. L’uomo, padre di Saman, è accusato dell’omicidio della figlia avvenuto nel 2021 a Novellara.

Sbarcato a Ciampino, Abbas è stato prima portato nell’ufficio di polizia giudiziaria nello scalo romano per la notifica del decreto di custodia cautelare e il verbale, successivamente la polizia penitenziaria ha trasferito il padre di Saman in un carcere di Roma per poi trasferirlo definitivamente in un carcere emiliano, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria di Reggio Emilia.

“Si tratta di un passo avanti affinché, dopo un atroce delitto, la giustizia possa compiere il suo percorso“, con queste parole il ministro Nordio ha annunciato l’imminente trasferimento dell’uomo.

Finalmente in aula

L’8 settembre Abbas potrà essere finalmente in aula, in presenza e non più in collegamento video, davanti alla Corte di assise reggiana che lo sta processando.

L’uomo è accusato di aver agito in concorso con la moglie Nazia Shaheen, ancora ricercata, con i cugini e con lo zio della ragazza, arrestati in Francia e Spagna.

“Punita per l’amore”

“Era una ragazza che aveva voglia di vivere, aveva fatto una scelta d’amore. Ed è stata punita per l’amore. Finalmente avremo l’onore di guardare quello che è soltanto il padre all’anagrafe e che, subito dopo l’omicidio di Saman, parte e non si fa più trovare. E, mentre tutti i carabinieri cercavano la ragazza e lei era già sotto due metri di terra, lui continuava a dire che sentiva la figlia su Instagram“, sono le parole di Barbara Iannuccelli, legale di Saqid Ayub, il fidanzato di Saman.

L’avvocato ha concluso dicendo: “Per Saman lo Stato italiano è stato grandioso, ringraziamo tutti“.

