RCH S.p.A: nuovi sistemi di cassa smart e RCH X-Market al centro della rivoluzione digitale dei negozi

Come gestire l'intera attività dalla cassa, ottimizzando la gestione del punto vendita, incrementando efficacia ed efficienza e facendo crescere il business

Un negozio sempre più evoluto che sfrutta tutte le potenzialità della tecnologia digitale per consentire ai clienti, sempre più evoluti ed esigenti, di vivere un’esperienza d’acquisto immersiva e appagante.

RCH S.p.A., che con i brand RCH e MCT è da oltre 50 anni un punto di riferimento nel settore delle soluzioni avanzate per la gestione del punto vendita, si è posta alla guida di questa rivoluzione. Grazie a un’intensa attività Ricerca e Sviluppo, che impiega il 10% del fatturato per generare innovazione, la System House trevigiana ha creato l’infrastruttura tecnologica che risponde alle domande degli esercenti di:

Ottimizzare la gestione del punto vendita , incrementando efficacia ed efficienza

Cogliere le opportunità dell'evoluzione digitale, per offrire servizi innovativi che facciano crescere il business

Alla base di questa nuova possibilità di evoluzione competitiva per gli store vi è la potenzialità dei nuovi sistemi di cassa smart RCH e MCT, che possono diventare veri e propri centri di comando del negozio grazie alla possibilità di accedere all’eco-sistema di app e servizi presenti su RCH X-Market, il marketplace digitale realizzato da RCH Italia.

Il registratore di cassa è diventato “intelligente”

I nuovi sistemi di cassa smart RCH e MCT sono stati ideati proprio per fornire agli esercizi commerciali strumenti tecnologici evoluti che, in modo intuitivo e veloce, consentano, non solo l’esercizio ottimale di transazioni e incombenze fiscali, ma anche la gestione dell’intera attività del punto vendita.

Per garantire la semplicità del loro utilizzo, RCH S.p.A. ha scelto una logica di sviluppo che segua i criteri tipici di smartphone e tablet in termini di aspetto e usabilità. I sistemi di cassa smart RCH e MCT sono dotati di schermi touch e sono connessi alla rete. Questo consente, oltre che un’ottimizzazione delle funzioni tradizionali dei registratori telematici, di accedere a una serie di app e servizi evoluti che potenziano le opportunità gestionali e commerciali dei negozi.

Dai sistemi di cassa smart RCH e MCT, che si configurano come veri e propri centri di comando dello store, è infatti possibile:

Governare la domotica del negozio

del negozio Sanificare aree e ambienti

aree e ambienti Gestire i processi commerciali e una molteplicità di servizi di pagamento

e una molteplicità di Ricevere assistenza tecnica e aggiornamenti da remoto

Utilizzare app specifiche per raccogliere ordini d’acquisto

d’acquisto Pianificare appuntamenti e attività

e attività Organizzare le risorse interne

Erogare servizi di terzi per i clienti come, per esempio, la richiesta di taxi o il pagamento di bollette

per i clienti come, per esempio, la richiesta di taxi o il pagamento di bollette Consultare servizi news e meteo

Scaricare game utilizzabili direttamente sul sistema cassa nel tempo libero

La trasformazione del sistema cassa in un hub dal quale presidiare tutte le attività del negozio è abilitata dalla possibilità che queste nuove “macchine intelligenti” hanno di connettersi direttamente con il marketplace digitale RCH X-Market.

RCH X-Market: la “casa digitale” di app e servizi per i nuovi sistemi di cassa smart

I sistemi di cassa smart RCH e MCT, con un semplice tap, possono dunque accedere all’eco-sistema di app e servizi presenti in RCH X-Market, che consentono al negozio di rispondere tempestivamente alle esigenze di una clientela sempre più consapevole e digitalmente evoluta, che si aspetta di vivere esperienze in-store sempre più ricche e appaganti.

Grazie anche alla collaborazione con partner prestigiosi, RCH X-Market è in continuo sviluppo. Si arricchisce costantemente di nuove app, software e servizi studiati per semplificare la vita degli esercenti e accrescerne le potenzialità di business.

La creazione di questo marketplace rappresenta pienamente l’approccio di RCH S.p.A, una system house che progetta e sviluppa le proprie soluzioni in una logica olistica e flessibile – con sistemi che integrano hardware, software e servizi digitali – per consentire agli esercizi commerciali di disporre di tutti gli strumenti necessari per incrementare rapidamente le potenzialità commerciali dell’attività.

Un esempio di sistema di cassa smart per la ristorazione: RCH Smart Order

Tra le app presenti in RCH X-Market ve sono alcune particolarmente utili per il mondo della ristorazione. Tra queste, RCH Smart Order è in grado di assicurare l’ottimale gestione degli ordini di un locale. Quest’app permette di ricevere, organizzare e aggregare tutti gli ordini pervenuti sul sistema di cassa smart RCH o MCT. Questo avviene sia per gli ordini effettuati al tavolo sia per quelli che riguardano asporto e delivery.

Nel locale, i clienti possono consultare il menù digitale (archiviato su www.rchsmartorder.com nella vetrina virtuale in cloud del locale) e, attraverso una semplice scansione di un QR code posizionato sul tavolo, effettuare la scelta. Comanda, modifiche e modalità di pagamento (cash o carte) sono ricevute e gestite dal software RCH Smart Order che, integrato con il sistema di cassa smart RCH o MCT, processa l’ordine e gestisce le modalità di consegna.

Nel caso di asporto o delivery, il menù digitale può essere facilmente condiviso con i clienti (attraverso un sito, una pagina Facebook o WhatsApp). Una volta effettuato l’ordine il processo è il medesimo di quello che avviene con l’ordinazione dal tavolo.

Nuovi sistemi di cassa smart e RCH X-Market: le soluzioni per potenziare la propria attività commerciale

Con i nuovi sistemi di cassa smart RCH e MCT e la disponibilità di RCH X-Market, la System House risponde alle esigenze che in misura crescente emergono da numerosi settori commerciali: ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie sia da asporto che con consumazione sul posto), hospitality (strutture ricettive come hotel, B&B, agriturismi, ma anche campeggi e stabilimenti balneari), beauty (palestre, saloni di bellezza, negozi di toelettatura per animali), servizi (lavanderie, officine, sartorie, autolavaggi) e commercio al dettaglio (negozi, librerie, elettronica, casalinghi, fiorerie, cartolerie e fai da te).

Per approfondire come sviluppare le potenzialità della propria attività commerciale con i sistemi di cassa smart RCH e MCT e RCH X-Market si può contattare direttamente RCH S.p.A.