La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria con la quale si sospendono i 10 procedimenti di trattenimenti di migranti.

La Corte di Cassazione e il tema migranti

In base al decreto Cutro, in attesa che la Corte di Giustizia Europea si pronunci in via d’urgenza, la Cassazione ha sospeso i 10 provvedimenti di trattenimenti di migranti.

La decisione della Cassazione sul tema migranti, cos’è successo?

Le Sezione Unite Civili della Cassazione, in tema di migranti provenienti da Paesi sicuri hanno emesso due ordinanze interlocutorie con le quali chiedono alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi in via d’urgenza sulla garanzia finanziaria di circa 5mila euro che un richiedente asilo deve versare per evitare di essere trattenuto in un centro alla frontiera in attesa dell’esito dell’iter della domanda di protezione.

Le parole della Cassazione sul tema migranti e asilo europeo