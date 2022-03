Ore di grande angoscia a Castellammare di Stabia per la scomparsa di Carmine Zurlo, di cui non si hanno più notizie dal 14 marzo. L'appello della sorella.

Castellammare di Stabia, scomparso Carmine Zurlo: l’appello della sorella

Sono ore di grande angoscia a Castellammare di Stabia per la scomparsa di Carmine Zurlo. Sui social ha condiviso un appello la sorella Rossella. “Ho bisogno urgente del vostro aiuto. Non abbiamo più notizie di mio fratello da lunedì mattina. Si chiama Carmine. Al momento della scomparsa aveva una maglia bianca marca nike, jeans chiaro, scarpe bianche e giubbino modello stone island. Chiunque l’abbia visto in quella giornata o nei giorni successivi per favore mi contatti al numero 3343882876 .Anche la più piccola informazione può esserci utile.

È scomparso da Castellammare di Stabia a bordo di una twingo nera. Aiutateci per favore” ha scritto la sorella di Carmine Zurlo.

Gli appelli social

“Da lunedì 14 marzo non si hanno più notizie di Carmine. L’uomo si è allontanato a bordo di un’auto modello Twingo nera da Castellammare di Stabia. Al momento della scomparsa indossava una maglia bianca marca Nike, giubbotto Stone Island, jeans chiaro e scarpe bianche. Chiunque avesse notizie può chiamare al numero 3343882876” è l’appello lanciato via social dalla pagina “Stabiesi al 100%”.

La famiglia attende con grande ansia di poter riabbracciare Carmine Zurlo.