Castelnuovo Rangone, giovane accoltella genitori e sorella: arrestato

Ieri sera, intorno alle 22, un grave episodio di violenza domestica ha scosso Castelnuovo Rangone, nel modenese.

Un ragazzo ha accoltellato il padre, la madre e la sorella 15enne per motivi ancora in fase di accertamento.

L’autore dell’aggressione è stato individuato e arrestato poco dopo dai Carabinieri all’interno dell’abitazione. La famiglia, di origine pakistana, vive da diversi anni a Castelnuovo Rangone. Il sindaco ha manifestato vicinanza alla comunità e alla famiglia colpita, sottolineando il forte choc provocato dall’episodio nel piccolo centro.

Dalle prime indiscrezioni de Il Resto del Carlino, il giovane avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza ed è recentemente uscito da una struttura di recupero.

Castelnuovo Rangone, giovane accoltella genitori e sorella: le loro condizioni

I tre membri della famiglia sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale: il padre, 50 anni, al policlinico Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità; la madre, 42 anni, e la sorella, ricoverate all’ospedale di Baggiovara, si trovano in terapia intensiva con prognosi riservata.

Stando a quanto dichiarato dal primo cittadino, nonostante la gravità delle ferite, nessuno sarebbe in pericolo di vita.