Un annuncio straziante, quello di Cat Janice. La cantante 31enne sta per morire e ha un ultimo desiderio da esaudire. Suo figlio Loren di 7 anni si ritroverà a vivere senza la mamma e lei sogna di lasciargli un regalo importante.

Cat Janice, cantante pop 31enne di Washington D.C., ha una malattia terminale che non le lascerà scampo. Dopo 17 cicli di chemioterapia, i medici le hanno comunicato che le restano pochi giorni di vita. E’ per questo che ha chiesto aiuto ai fan: vuole lasciare un regalo al figlio Loren di 7 anni.

“Per favore, condividete questa canzone, ho bisogno di lasciarla a lui“, ha annunciato Cat Janice sui social. Il suo desiderio è lasciare una canzone al figlio Loren, che ha solo 7 anni. La 31enne ha dichiarato:

“Grazie per avermi amata. Sto pregando che un miracolo mi faccia superare tutto questo, ma credo che mi stiano chiamando a Casa (in Paradiso, ndr). La mia ultima gioia sarebbe sapere che avete salvato la mia canzone ‘Dance You Outta My Head’ nella mia bio per poi trasmetterla in streaming: tutti i proventi andranno direttamente al mio bambino di 7 anni che sto lasciando per sempre“.