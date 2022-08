Catania, video del furto della 500 in meno di 20 secondi: i ladri sono padre e figlio

A Catania, il video del furto della 500 ha sventato i piani della coppia: padre e figlio sono stati incastrati dalle telecamere.

A Catania, il video diffuso dai carabinieri a seguito della notizia dell’arresto dei due ladri, padre e figlio di 43 e 21 anni, ha immortalato la coppia mentre rubava una Fiat 500 parcheggiata a Via Messina.

Catania, video del furto della 500: l’appostamento

Secondo le immagini e le rispettive indagini, i due uomini si sono appostati per pedinare il proprietario dell’auto che erano intenzionati a rubare.

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Santo Spinella, di 43 anni, e di suo figlio 21enne.

La vittima è un 53enne di Gela, proprietario e conducente di una Fiat 500. L’uomo era stato osservato, prima di parcheggiare e allontanarsi da quel punto.

Dopo appena qualche minuto, padre e figlio avrebbero scrutato l’abitacolo per accertarsi della presenza di eventuali sistemi antifurto e, per non destare sospetti, in un primo momento si erano allontanati.

Il furto della Fiat 500 in meno di 20 secondi

Circa un minuto dopo, si sono divisi i ruoli: mentre il figlio si posizionava davanti allo sportello anteriore lato passeggero, il padre forzava la serratura utilizzando uno strumento apposito d’effrazione.

Entrati nell’automobile, in meno di 20 secondi, se ne sono impossessati.

Le immagini restituite dai sistemi di videosorveglianza hanno permesso ai Carabinieri di incastrarli.