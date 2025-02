Potrebbe esserci un legame tra il decesso di due uomini i cui corpi sono stati trovati nelle loro rispettive abitazioni e sul ricovero, con dimissioni successive, di una terza persona. I carabinieri stanno indagando su quello che è al momento un giallo: sembra infatti che giovedì i tre abbiano trascorso la serata insieme.

Scoperti i corpi di due uomini in provincia di Catanzaro: giallo sulle cause

É mistero, al momento, sulle cause del decesso di due uomini di 46 e 39 anni, trovati morti nelle rispettive abitazioni a Falerna, in provincia di Catanzaro. Un terzo uomo è stato invece ricoverato in ospedale per poi essere dimesso; le indagini sono scattate immediatamente e subito è stato rilevato un possibile legame tra le tre persone, le quali avrebbero trascorso insieme la serata di giovedì.

É stata pertanto disposta anche un’autopsia sui due corpi per chiarire le cause del decesso: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori una riguarda la morte per overdose ma se così non fosse occorrerà chiarire quale sia stata la ragione dei decessi. Sui cadaveri, trovati in due appartamenti distanti poche centinaia di metri l’uno dall’altro, non sono stati rilevati segni di violenza o tracce di sangue ne tantomeno lesioni o ferite.