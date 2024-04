Mai, prima ad ora, era successo che dentro a un simbolo di partito potessero coesistere così tanti loghi: 17 simboli diversi con Cateno De Luca.

«Siamo di fronte a un record , senza dubbio, per quanto riguarda i simboli contenuti in un contrassegno elettorale presentato alle elezioni politiche ed europee » spiega Gabriele Maestri, esperto di simboli.

« Cateno mi chiamava la notte , voleva aggiungere sempre un nuovo simbolo. Abbiamo cercato di trovare una soluzione per rappresentare meglio il tutto. È stato sicuramente un lavoro entusiasmante , ma impegnativo ».

Inoltre, Barbera, ha aggiunto:

«Il simbolo è l’espressione di un’idea politica , quindi bisogna fare attenzione ad alcuni aspetti. Con Cateno ci conosciamo da 15 anni: ho sempre collaborato con lui per le sue attività di comunicazione , è uno che ci mette tutto se stesso. È sicuramente un grande comunicatore, io dal canto mio ho cercato di mettere la mia competenza di visual brand designer al servizio del progetto».

La preoccupazione per il simbolo di Cateno De Luca

«Le europee tendono naturalmente a complicare i contrassegni, soprattutto per via della necessità di unire le forze con l’obiettivo di arrivare al 4%. Ma non si era mai arrivati a questo livello. Certo, sarà difficile riconoscere sulla scheda i simboli più piccoli che supereranno di poco i 2 millimetri di diametro».