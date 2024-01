Cattiva postura: come prevenirla e correggerla con i migliori correttori posturali

Una cattiva postura può provocare una serie di problemi che, nel corso degli anni, potrebbero, persino, diventare strutturali ed essere irrisolvibili. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici di una postura corretta ed, eventualmente, su quali soluzioni si può fare affidamento per prevenire e correggere una cattiva postura.

Cattiva postura

Svolgere regolarmente attività fisica e fare movimento almeno per tre, quattro volte alla settimana è fondamentale, indipendentemente che voi siate persone sportive o meno. A maggior ragione, è fondamentale individuare la motivazione che vi spinga a farlo, soprattutto se ritenete di essere persone pigre. Uno stile di vita sano, infatti, è la base per una vita serena e un benessere psicofisico ottimale.

Così come sono importanti il movimento e l’attività fisica, è importante anche mantenere una postura corretta e questo indipendentemente dal fatto che voi siate persone sportive o meno. La cattiva postura, infatti, è responsabile di una serie di scompensi che si ripercuotono negativamente sul fisico di una persona.

Avere una postura corretta vuol dire, infatti, mantenere l’equilibrio, poter distribuire uniformemente il peso su tutto il corpo in modo da poter svolgere bene l’attività fisica ed evitare infortuni, aiutare, in generale, nello sport e anche nelle attività quotidiane come, ad esempio, salire o scendere le scale, alzarsi da una sedia e, persino, guardare indietro.

Cattiva postura: cause

La cattiva postura può essere congenita e, dunque, presentarsi già al momento della nascita, sebbene, poi, le sue conseguenze inizieranno ad essere visibili man mano che si cresce. La maggior parte delle volte, tuttavia, la cattiva postura può essere la conseguenza di abitudini o atteggiamenti scorretti che noi stessi mettiamo quotidianamente in pratica. Ad esempio, stare molto tempo in piedi o seduti, nella posizione sbagliata, può danneggiare la postura. Persino lo stress può danneggiare la postura.

Se si trascurano i primi segni di cattiva postura, nel tempo, la situazione degenera fino a provocare debolezza, rigidità e dolore soprattutto nelle zone del collo, della spalla e della schiena. Non solo. Una cattiva postura è responsabile di squilibri muscolari ed avere delle conseguenze anche sul sistema digestivo e respiratorio e favorire la comparsa di condizioni croniche, come l’artrite.

