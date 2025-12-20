Via Fausta a Cavallino Treporti, nella città metropolitana di Venezia, è stata teatro di un tragico investimento: un uomo di 57 anni è morto mentre attraversava un tratto di strada privo di strisce pedonali.

Tragico incidente stradale a Cavallino Treporti

Come riportato da Venezia Today, un grave investimento ha scosso la comunità di Cavallino Treporti nella serata di giovedì 18 dicembre: un uomo ha perso la vita mentre attraversava via Fausta, nei pressi dello Sport Center e del Camping Union Lido, in un tratto privo di strisce pedonali.

L’automobilista, un giovane di Jesolo alla guida di una Bmw X1, si sarebbe fermato immediatamente per prestare soccorso e chiamare i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Cavallino Treporti, dramma mentre attraversa la strada: scagliato a terra, è morto. Chi era la vittima

La persona deceduta è Massimiliano Colussi, 57 anni, residente a Cavallino Treporti e residente da solo in un appartamento del comune. La polizia locale ha effettuato rilievi per diverse ore, chiudendo temporaneamente il tratto di strada interessato e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il conducente, sebbene illeso, è stato sottoposto ai controlli di rito, mentre il veicolo e tutti i reperti utili sono stati sequestrati e trasmessi alla Procura. La sindaca, Roberta Nesto, ha espresso vicinanza alle famiglie coinvolte e all’intera comunità, sottolineando il sostegno dell’amministrazione in questo momento di dolore.