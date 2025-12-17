Tragedia in via Val di Tovo ad Arsiero, in provincia di Vicenza: un uomo è stato trovato morto nella sua auto precipitata in un dirupo. L’allarme è scattato questa mattina, mentre i soccorsi hanno dovuto affrontare il difficile recupero in una zona impervia.

Un’auto in un dirupo: intervento dei soccorsi e operazioni di recupero

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Schio, che hanno affrontato condizioni particolarmente difficili a causa della conformazione impervia del terreno. Per mettere in sicurezza il veicolo e recuperare la salma sono state impiegate tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF) e argani manuali, strumenti indispensabili per operare in scarpate e zone inaccessibili ai mezzi convenzionali.

I carabinieri di Arsiero hanno svolto i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre il personale sanitario ha garantito il coordinamento e la gestione dell’emergenza. Le operazioni, complesse e delicate, hanno richiesto diverse ore e hanno sottolineato l’importanza della preparazione tecnica dei soccorritori in territori montani o pedemontani.

Ritrovamento tragico: notano un’auto in un dirupo con un uomo morto al suo interno

Il tragico episodio ha scosso la comunità di Arsiero nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre. Come riportato da Vicenza Today, poco prima delle 11, una pattuglia dei carabinieri, durante un normale controllo del territorio, ha notato un’automobile precipitata in un dirupo lungo via Val di Tovo, scatenando immediatamente l’allarme.

Stando a quanto dichiarato da Antennatre, all’interno del veicolo è stato trovato il corpo senza vita di Luigi Chessa, 45 anni. Le prime ricostruzioni indicano che l’uscita di strada potrebbe essersi verificata la sera precedente o durante la notte, mentre i sanitari del SUEM 118, intervenuti tempestivamente, hanno potuto solo constatare il decesso del conducente.