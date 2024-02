C'è posta per te: Iva non riesce a recuperare il rapporto con il figlio Fabio

Come tante storie di C'è posta per te, anche quella di Iva e Fabio ha sconvolto i telespettatori. Specialmente perché lui ha chiuso la busta alla madre, non volendo recuperare il rapporto con lei.

Iva cerca di recuperare il rapporto con Fabio a C’è posta per te

La storia della famiglia di Aldo e Iva ha toccato molto il pubblico di C’è posta per te.

I due sono genitori di 3 ragazze ma Iva è la mamma di Fabio, avuto da una precedente relazione.

Con il primogenito avuto quando era minorenne, non parla da quasi 8 anni. Al centro delle incomprensioni ci sarebbe la compagna Valeria, in particolare Iva la sentì una volta dare dello schifoso a Fabio, quanto sua madre.

Così la chiamò e la lite fu furiosa, tanto che Valeria decise di non avere più rapporti con la donna. In effetti anche prima non erano buoni, poiché Fabio era sempre distaccato e freddo con i familiari, in presenza della fidanzata.

Dopo un po’ c’è il matrimonio, altre liti e il ricongiungimento di Fabio con il padre, il quale non c’era mai stato per lui. Dopo un periodo dallo psicologo Iva, esclusa definitivamente dalla vita del figlio, vuole far pace ma non riesce nell’intento.

C’è posta per te: Fabio chiude la busta a Iva

L’invito è stato mandato anche alla moglie Valeria, la quale ha detto più volte che la coppia sta bene anche da sola. Per questo motivo la busta è stata chiusa e Iva pensa che il figlio ormai sia troppo plagiato.

Tuttavia lei ha detto in puntata: “Siamo uniti e accetterò qualsiasi sua decisione”.

Nonostante i tentativi di Maria e delle sorelle, Fabio afferma di essere più sereno senza Iva, così chiude la busta alla mamma nonostante lei lo abbia quasi pregato di non farlo.