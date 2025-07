Il giorno tanto atteso è arrivato: Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sono sposati! Grande festa sull’isola di Panarea, proprio dove i due si sono conosciuti dieci anni fa. Ma chi ha firmato l’abito di nozze?

Il matrimonio di Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia: chi ha firmato l’abito di nozze?

Sabato pomeriggio, 5 luglio, Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sono sposati sull’isola di Panarea, proprio dove i due si erano conosciuti anni fa.

Cecilia, 48 anni, ha indossato un elegante abito bianco e un lungo velo, accolta dagli applausi degli invitati.

Le nozze dopo dieci anni

Le nozze sono arrivate dopo più di dieci anni di storia d’amore. I due si sono conosciuti proprio a Panarea mentre Cecilia era in vacanza con sua mamma e sua sorella. Un colpo di fulmine dato che nel giro di pochi mesi lei si è trasferita a Milano e i due sono andati a convivere. Nell’ottobre del 2016 poi nasce la loro figlia, Maria Isabelle. Sembra che sia stata proprio lei a convincere il papà a sposare Cecilia.

La proposta

La proposta di matrimonio è stata molto romantica. L’estate scorsa, durante le nozze di un amico della coppia, Gianluca ha chiesto di sposarla.

“Ormai ero un po’ disincantata perché il matrimonio è sempre stato il mio sogno – aveva commentato Cecilia – mia mamma, la mia famiglia è molto religiosa. Poi andavo a tutti i matrimoni, ero sempre felice per gli sposi mentre per me rosicavo. Ora avrò anche io il mio abito bianco, senza capelli bianchi”.

L’abito di nozze di Cecilia: da chi è firmato?

Per l’abito da sposa Cecilia ha scelto una creazione firmata Elisabetta Polignano che ha definito “un sogno di alta moda”. L’azienda è stata fondata nel 1997 da Elisabetta Polignano insieme a Dario Mongioy, che oggi ricopre il ruolo di Direttore Generale.

L’Head Quarter del brand si trova a Oleggio, vicino al Lago Maggiore, ma ormai il marchio vanta oltre 90 boutique in Italia più altri atelier tra USA, Giappone, Corea. È un brand 100% Made in Italy e i capi sono ideati, disegnati e realizzati dalla stilista stessa, capi eleganti e raffinati.

Per la festa Cecilia Capriotti ha anche indossato un costume intero bianco, a cui ha aggiunto un abito con maxi scollatura a V e spacco, per finire con una creazione floreale a mezze maniche con gonna semitrasparente. Un vero sogno che si avvera.