"Ancora incinta" La famiglia Rodriguez si allarga di nuovo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato che nel 2023 diventeranno marito e moglie e intanto, sui social, sono in tanti a credere che la sorella di Belen sia incinta.

Cecilia Rodriguez incinta: gli indizi

Sui social in tanti hanno notato un pancino sospetto spuntare dalle ultime foto postate da Cecilia Rodriguez. Al momento la sorella minore di Belen non ha confermato né smentito i rumor in merito alla sua presunta gravidanza, ma sono in tanti a credere che presto potrebbe annunciare l’arrivo di un bebè. Del resto Cecilia non ha mai fatto segreto di desiderare presto un figlio insieme al fidanzato Ignazio Moser che tra l’altro, circa un mese fa, le ha finalmente chiesto di sposarlo dopo 5 anni d’amore.

I due sembrano essere più felici e innamorati che mai e entrambi hanno ammesso di aver ritrovato la felicità dopo un unico periodo di crisi (vissuto nel 2020). I fan sono in trepidante attesa di saperne di più e si chiedono se Chechu confermerà davvero i rumor in merito alla sua presunta gravidanza.

Cecilia è zia di Santiago e della piccola Luna Marì, i figli avuti da sua sorella Belen Rodriguez.

Dopo l’ultima gravidanza della showgirl la modella aveva confessato che vedere sua sorella incinta le avesse fatto venire ancora più voglia di avere un bambino. “Ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Pensando alla nipotina in arrivo sogno un figlio o una figlia che cresca con lei“, aveva ammesso.