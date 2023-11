Cecilia Rodriguez replica alle domande dei fan: "Tornate in voi"

Cecilia Rodriguez ha deciso di rispondere ai fan che le chiedono insistentemente se sia pronta a diventare madre.

Cecilia Rodriguez: le domande sulla gravidanza

Cecilia Rodriguez ha deciso di rinviare la data delle sue nozze con Ignazio Moser e, benché abbia sempre affermato di desiderare ardentemente un bambino, al momento non sembra intenzionata a crearsi una famiglia. In queste ore la stessa modella ha deciso di rispondere alle domande dei fan, che le hanno chiesto insistentemente se sia intenzionata ad avere un bambino.

“Sono settimane che mi mandate messaggi dove mi dite che siete tristi per me, che sono da sola. Ma ragazzi, tornate in voi. Questi social non sono la vita reale. Io cerco di trasmettervi qualcosa di carino e non cose brutte. Non vi racconterò cosa accade nel mondo perché non è il mio lavoro. Però voi cercate di capire che la vita vera non è questa”, ha dichiarato la modella. Cecilia ha anche ammesso di essersi recentemente rivolta a uno psicologo e in tanti sono curiosi di sapere se stia affrontando una nuova crisi con il fidanzato Ignazio, con cui sembra essere intenzionata a mantenere il massimo riserbo. I due stanno insieme dal 2017, e appena un anno fa lui le aveva chiesto di sposarlo.