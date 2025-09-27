Mancano poche settimana al parto per Cecilia Rodriguez, la quale, nelle ultime ore, ha voluto parlare del rapporto tra la sorelle Belen e il marito Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez: poche settimane al parto

Clara Isabel, la primogenita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta per venire al mondo. Mancano infatti poche settimane al parto, per la gioia dei futuri neo genitori.

L’influencer argentina ha concesso una lunga intervista a FanPage, dove ha parlato della gravidanza e del rapporto con sua sorella Belen. Per mesi infatti si è parlato di un gelo tra loro, mentre nelle ultime settimane le due sorelle Rodriguez sono sembrate di nuovo molto unite, come testimonia la foto del 41esimo compleanno della showgirl. Cecilia ha detto che in realtà lei e Belen non hanno mai litigato come scritto e che tra loro non ci sono mai stati grossi problemi e che, soprattutto, non c’entrava nulla suo marito Ignazio, come è stato detto.

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: il chiarimento sui rapporti tra Ignazio e Belen

Come visto, Cecilia Rodriguez ha concesso una lunga intervista a FanPage, dove ha parlato non solo della sua gravidanza, ma anche e soprattutto sul rapporto con Belen, chiarendo una volta per tutte che tra le due sorelle non c’è stato alcun litigio come è stato scritto e che, soprattutto, il marito Ignazio Moser, non ne era la causa: “continuano a dire che è colpa di Ignazio ma non è così. L’altro giorno non era presente solo perché era impegnato in una gara. E’ stato un momento tra di noi, proprio tra Rodriguez.” E sull’assenza di foto per mesi con Belen sui social, Cecilia ha risposto così: “siamo state lontane per quasi due mesi durante il periodo estivo, nel senso che lei era in un posto in vacanza e io in un altro.”