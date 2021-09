Cecilia Rodriguez, una giornata da babysitter: l’argentina è pronta a diventare mamma?

Cecilia e Ignazio hanno comprato casa a Milano. Un appartamento più grande, che pare disponga di una stanza in più: i due sono pronti a diventare genitori?

Da sempre affezionatissima al suo nipotino Santiago, ora Cecilia è già innamorata persa della nuova arrivata in casa Rodriguez: nelle vesti di mamma l’argentina sembra una vera professionista. Lei e il fidanzato, Ignazio Moser, da quattro anni formano una coppia affiatata: i due non hanno mai nascosto il desiderio di costruire insieme il proprio futuro: dopo aver comprato una casa più grande, sono finalmente pronti a esaudire un altro desiderio?

Cecilia Rodriguez pronta a diventare mamma?

I paparazzi non hanno fatto a meno di notare la dolcezza e la bravura della piccola di casa Rodriguez mentre tiene tra le braccia la sua nipotina.

Già lo scorso febbrario ospiti nel salotto di Silvia Toffanin, dove le rivelazioni più intime e personali sono una costante, Cecilia e Ignazio avevano confidato il desiderio di diventare genitori, che pare sia aumentato dopo la nascita della piccola Luna Marì. A distanza di pochi mesi, la giovane argentina è stata immortalata nei panni di babysitter della sua nipotina: giro in carrozzina, spuntino con il biberon, abbracci, baci e molto altro: Cecilia sembra pronta a diventare mamma e con la piccola Luna può cominciare a fare pratica.

Cecilia Rodriguez pronta a diventare mamma? Intanto arriva la casa nuova

Cecilia e Ignazio non hanno mai nascosto il desiderio di diventare genitori. La loro relazione sembra essere sempre più stabile e i due sono più innamorati che mai. Dopo le prove di convivenza, la bella argentina e l’affascinante figlio d’arte hanno deciso di acquistare una casa più grande, nella città meneghina.

Pare che il nuovo appartamento disponga di una camera in più.

È una bella alternativa per gli ospiti, ma i fan non hanno dubbi: sarà proprio quella la nuova cameretta di una possibile new entry in casa Rodriguez-Moser.

Per ora non sembrano esserci altri bebè in arrivo e i due si godono le coccole alla piccola Luna. Tuttavia, in futuro il loro sogno potrebbe diventare realtà (e quella stanza in più rivelarsi fondamentale).

Cecilia Rodriguez sembra una mamma professionista e con Ignazio compra casa: per quale motivo?

Secondo il settimanale Gente, sarebbero due i principali motivi che avrebbero convinto i due fidanzati a comprare casa a Milano.

In questo modo, Cecilia sarà più vicina alla sorella Belen, aiutandola anche con la piccola Luna Marì. Inoltre, il nuovo appartamento sembra più grande del precedente: c’è quindi più spazio, persino una stanza che potrebbe essere destinata a un futuro figlio.