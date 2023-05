Céline Dion peggiora. La rara sindrome neurologica di cui soffre da tempo continua ad accanirsi nei confronti della cantante canadese, costretta a cancellare di nuovo – stavolta integralmente – le altre date in programma (42 in totale) del suo tour mondiale Courage. Ad annunciarlo, lei stessa tramite i suoi profili social.

Le date europee che saltano

A dicembre 2022 la cantante aveva annunciato che avrebbe annullato o posticipato i concerti previsti in Europa tra febbraio e luglio 2023 (tra cui la data di Lucca). Stavolta a essere cancellate sono altre tappe europee a partire dalla fine di agosto, tra cui gli eventi nelle città di Amsterdam, Dublino, Praga, Stoccolma e Zurigo, che avrebbero avuto chiusura con due date (21 e 22 aprile 2024) all’arena O2 di Londra. «Sta continuando le cure» fanno sapere gli organizzatori del tour, che rassicurano i fan sul completo rimborso dei biglietti.

Le parole di Céline Dion

«Sto lavorando veramente tanto per recuperare le forze ma essere in tournee è difficile anche quando stai al cento per cento. Anche se mi spezza il cuore, credo sia meglio cancellare tutto fino a quando non sarò in grado di tornare di nuovo sul palco. Non demordo e non vedo l’ora di tornare a essere con voi» ha scritto ora la cantante.