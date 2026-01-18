Centinaia di persone ad Ancona per il popolo iraniano in lotta

Recentemente, Ancona ha visto un’affluenza straordinaria di cittadini uniti per esprimere la propria solidarietà al popolo iraniano, in particolare per le vittime delle manifestazioni contro il regime degli Ayatollah. Con foto di persone uccise e candele accese in loro memoria, i manifestanti hanno voluto richiamare l’attenzione sulla violenza e la repressione in corso in Iran.

Il messaggio della manifestazione

La piazza centrale di Ancona è diventata un palcoscenico di voci unite contro l’ingiustizia. I partecipanti hanno esposto cartelli con frasi potenti come “12.000 uccisi: non sono statistiche, sono esseri umani” e “Donna, vita, libertà!“. Questi slogan hanno risuonato tra i presenti, sottolineando l’urgenza di una risposta internazionale a quanto sta avvenendo in Iran.

Interventi e testimonianze

Dopo il raduno iniziale in Piazza Cavour, il corteo si è diretto verso Piazza Roma, dove diversi oratori si sono alternati al microfono. Tra di loro, l’assessore comunale Marco Battino, che ha espresso il suo supporto ai manifestanti, e la consigliera regionale Valeria Mancinelli, ex sindaca, che ha ribadito l’importanza di non rimanere in silenzio di fronte a simili atrocità. Le loro parole hanno messo in luce quanto sia cruciale il sostegno a chi lotta per la libertà.

La situazione in Iran

La repressione delle proteste in Iran ha assunto toni drammatici, con rapporti che indicano oltre 500 morti e decine di migliaia di arresti. L’oscuramento di Internet, imposto dalle autorità, ha reso difficile ottenere informazioni precise sulle dimensioni della crisi. Video non ufficiali mostrano scene di violenza, con forze di sicurezza che aprono il fuoco sui manifestanti, trasformando le strade in veri e propri campi di battaglia.

Reazione internazionale

La comunità internazionale ha reagito con preoccupazione. Da Washington, il presidente Donald Trump ha avvertito che l’Iran ha superato una linea rossa e ha promesso di considerare opzioni forti per supportare il popolo iraniano. Le dichiarazioni di Trump e di altri leader occidentali hanno alimentato la speranza tra i manifestanti, che vedono nella pressione esterna un possibile alleato nella loro lotta.

Il ruolo di Reza Pahlavi

In questo contesto, emerge la figura di Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià di Persia, che si è dichiarato pronto a tornare in patria per guidare un processo di transizione politica. Attualmente in esilio, Pahlavi si presenta come un simbolo di unità per alcuni manifestanti, mentre per altri rappresenta un passato controverso. Nonostante le divergenze, il suo appello a mobilitarsi accanto alla storica bandiera dell’Iran ha risuonato tra le nuove generazioni.

Divisioni e speranze

Il suo ritorno, sebbene accolto con entusiasmo da alcuni, suscita anche scetticismo. Molti iraniani ricordano i problemi economici e le ingiustizie del regime passato, il che rende difficile una sua accettazione totale. Tuttavia, i giovani nati dopo la rivoluzione del ’79 vedono in lui una figura potenzialmente in grado di guidare il paese verso una democrazia laica, lontano dalle ombre del passato.

In conclusione, la manifestazione di Ancona è stata un’importante espressione di solidarietà e un richiamo alla comunità internazionale affinché non ignori le sofferenze del popolo iraniano. La lotta per la libertà in Iran è un tema che ci riguarda tutti e che merita di essere sostenuto con fermezza.