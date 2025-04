La tragedia del torrente Agno

La notte scorsa, il torrente Agno, nel Vicentino, ha vissuto un dramma che ha scosso l’intera comunità. Due persone, un padre e un figlio, sono risultate disperse dopo che la loro auto è stata trascinata via dalla furia delle acque. Le prime informazioni indicano che l’incidente è avvenuto presso Valdagno, dove le forti piogge hanno provocato un innalzamento repentino del livello del torrente, rendendo la situazione estremamente critica.

Le operazioni di ricerca

I vigili del fuoco sono stati allertati intorno all’1 di notte e da quel momento sono impegnati in un’operazione di ricerca intensiva. Le squadre di soccorso, supportate da droni, stanno perlustrando l’area circostante, cercando di raccogliere ogni indizio utile per localizzare i dispersi. La tecnologia dei droni si è rivelata fondamentale in queste circostanze, permettendo di monitorare vaste aree in tempi rapidi e di individuare eventuali segni di vita.

La comunità in apprensione

La notizia della scomparsa di padre e figlio ha suscitato una forte emozione tra i residenti di Valdagno e delle zone limitrofe. La comunità si è unita nel supporto alle famiglie coinvolte, sperando in un esito positivo delle ricerche. Molti cittadini hanno offerto il loro aiuto, dimostrando un grande senso di solidarietà in un momento così difficile. Le autorità locali hanno chiesto a chiunque abbia informazioni utili di farsi avanti, mentre le operazioni di ricerca continuano senza sosta.