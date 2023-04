Cervo e capriolo rischiano di annegare nei navigli, salvati entrambi

Gli effetti del maltempo si fanno sentire anche per gli animali ed un cervo e un capriolo rischiano di annegare nei navigli, salvati entrambi in due frangenti differenti. A Trezzano ed a Gaggiano i soccorritori si danno da fare per strapparli alla morte e ci riescono. Il primo caso riportato da Milano Today risale a venerdì pomeriggio, quando un capriolo femmina stava per annegare nel Naviglio al confine tra Corsico e Trezzano. Il quadrupede per fortuna è stato salvato dai vigili del fuoco.

Cervo e capriolo rischiano di annegare

E i team del 115 dopo averlo recuperato hanno provveduto a trasferirlo da un’operatrice dell’Enpa di Milano al Centro recupero animali selvatici (Cras) di Vanzago. Secondo quanto si apprende l’animale è stato stato rifocillato e curato e dovrebbe rimettersi in sesto. E non è finite: anche un cervo svivolato nel Naviglio verso Gaggiano ed è stato salvato. In questo caso, spiegano i media, l’ungulato maschio è stato tirato fuori dal corso d’acqua grazie a un intervento congiunto.

Azione combinata di sub e poliziotti

Intervento tra Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale Unione Fontanili. Gli operatori della polizia metropolitana hanno “lavorato in sinergia con i colleghi e sono riusciti a soccorrere l’animale che, nella caduta, si era provocato una profonda ferita”. anch’esso è presso il Cras di Vanzago.