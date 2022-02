Champagne con sostanza tossica in un bar della Baviera: un morto e 8 ricoverati d’urgenza

In Baviera si è verificato uno strano caso di morte e ricoveri d'urgenza dopo l'assunzione di Champagne: secondo la Polizia conteneva una sostanza tossica

In Baviera si è verificato uno strano caso di morte e ricoveri d’urgenza dopo l’assunzione di Champagne: secondo la Polizia conteneva una sostanza tossica.

Un uomo di 52 anni è morto nella città di Weidel sabato 12 febbraio, durante la notte, dopo aver consumato dello Champagne in un bar.

Anche altre otto persone, che avevano bevuto il liquido proveniente dalla stessa bottiglia, allo stesso abr, sono state ricoverate d’urgenza in ospedale.

Le ipotesi del procuratore Gerd Schaefer

Il procuratore Gerd Schaefer, a capo delle indagini, ha confermato che il 52enne ha ingerito una sostanza tossica e velenosa. I test tossicologici sono stati completati e la sostanza incriminata è nota alle autorità. I giornali locali hanno scritto che si tratterebbe di ecstasy, aggiunta alla bottiglia senza che nessuna delle 9 persone ne fosse consapevole.

La Polizia per il momento non ha smentito, ma nemmeno confermato questa ipotesi.

Un caso simile nel 2021

Un caso quindi di “avvelenamento”, molto simile ad uno già accaduto nell’agosto del 2021 sempre in Germania. In quella circostanza sei persone erano state portate in ospedale per sospetto avvelenamento avvenuto in un’università della città di Darmstadt. Tutti quanti avevano mangiato e bevuto nella cucina del campus ed erano entrati in contatto con una sostanza nociva nascosta nell’acqua o nel latte.