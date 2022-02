Covid, la Germania si prepara a togliere tutte le restrizioni a fine marzo

Anche il Germania la situazione Covid è in miglioramento, e un nuovo decreto punta ad eliminare quasi tutte le restrizioni entro fine marzo.

La Germania si prepara per la riapertura

Così come un po’ in tutta Europa, anche in Germania la curva epidemiologica è in discesa, e il governo tedesco non perde tempo: è infatti pronta una bozza di revisione delle misure anti-Covid che il governo federale ha stilato, e che sarà oggetto di discussione nel prossimo incontro tra il Cancelliere Olaf Schulz e i Governatori dei vari Länder.

Si tratta di una prima ipotesi che verrà sicuramente ritoccata, anche per adattarla alle varie esigenze dei piccoli stati federali presenti all’interno della Germania, che godono di una discreta autonomia anche in ambito di pandemia.

Riaperture diversificate in base ai Länder

«Il Cancelliere federale e i capi di governo degli stati federali concordano sul fatto che le misure di protezione dalle infezioni attualmente in vigore dovrebbero ora essere ridotte in modo responsabile e in fasi controllate».

Questo è quanto si evince dalla nota della bozza. Nello specifico, il documento fa riferimento ad una riapertura a tre fasi (che dovrebbe concludersi con un “liberi tutti” entro la fine di marzo) diversificata per Länder, che gestiranno alcuni aspetti in base ai propri dati su contagi e ospedalizzazione.

Le fasi della riapertura

Entrando nello specifico, la prima fase consentirà di riunirsi e organizzare piccole feste private solo tra vaccinati e guariti dal Covid.

Inoltre, dovrebbero essere eliminate le restrizioni numeriche per quanto riguarda gli ingressi nei negozi.

Rimarranno, invece, limitati gli accessi a eventi di grandi dimensioni, sia all’apertto che al chiuso: una capacità massima del 40% al chiuso e del 60% all’aperto.

Infine, dal 20 marzo l’auspicio è quello di eliminare praticamenbte tutte le restrizioni, tranne l’obbligo di mascherina in luoghi pubblici al chiuso.