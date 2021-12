Germania, proteste in piazza contro le restrizioni anti-Covid: 10 poliziotti feriti

In Germania continua il lockdown per i soli No-vax, ma ha generato anche diverse proteste: le ultime arrivano dalla Sassonia, con anche degli scontri

In Germania la decisione di indire un lockdown per i soli No-vax sta raccogliendo i suoi frutti, ma ha generato anche diverse proteste: l’ultima è arrivata in Sassonia.

Proteste in Germania per le restrizioni anti-Covid

In Germania la decisione di indire un lockdown per i soli No-vax sta raccogliendo i suoi frutti, ma ha generato anche diverse proteste.

A fomentarle, le ultime restrizioni anti-Covid indette dal governo tedesco per limitare i contagi durante le feste di Natale e Capodanno.

Infatti, nella serata di ieri – 27 dicembre – migliaia di persone in diverse città tedesche sono scese in piazza per protestare contro le misure adottate in Germania per prevenire il Covid-19.

Germania, proteste in Sassonia

Stando a quanto dichiarato dalle Forze dell’Ordine tedesche, i cortei non erano stati preannunciati e hanno visto una grande adesione da parte di migliaia di cittadini.

In particolare, nella cittadina sassone di Bautzen, si sono registrati anche diversi scontri tra manifestanti e polizia.

Secondo quanto si apprende, ben 10 agenti sarebbero rimasti feriti nel tentativo di placare le manifestazioni.

Germania, proteste in Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Ancora, nel Länder tedesco di Meclemburgo-Pomerania Anteriore avrebbero protestato ben 15mila persone per via delle chiusure di cinema, teatri e musei dovute alla diffusione della nuova variante Omicron.

Altre manifestazioni si sono verificate anche nella zona Ovest, precisamente nel Saarland, in Assia e anche in Bassa Sassonia, dove fortunatamente l’affluenza è stata decisamente inferiore e non ci sono stati risvolti violenti.