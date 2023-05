Champions League, Milan-Inter 0-2: Dzeko e Mkhitaryan sbloccano il risultato in pochi minuti

Allo stadio San Siro l’arbitro ha dato il fischio di inizio di Milan-Inter che promette di essere una delle partite dell’ann0. In palio c’è un posto in finale: l’atmosfera si è fatta subito carica. Va segnalato che ci sarà un’importante assenza. Leao non verrà schierato in campo.

Il primo tempo

La partita è iniziata con due gol pesantissimi. Ad appena otto minuti dal fischio di inizio dell’arbitro, Dzeko ha firmato la rete dello 0-1 grazie ad un pallone nato da un calcio d’angolo. Non c’è stato nemmeno il tempo di ricomporsi che al 12esimo è arrivato ili gol di Mkhitaryan che non ci ha messo molto tempo per sorprendere la difesa avversaria.

Champions League, le formazioni ufficiali di Milan-Inter

Vediamo di seguito quali sono le due formazioni che sono state schierate in campo da Pioli e Inzaghi:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli.

Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Pioli: “Leao non poteva giocare”

Ad aggiornare sulle condizioni dell’attaccante portoghese è lo stesso allenatore del Milan. Davanti alle telecamere di Prime Video, Stefano Pioli ha spiegato di aver provinato in mattinata Leao, ma il test non è andato a buon fine. “Il provino in mattinata non ha funzionato. Leao ha ancora fastidio e non poteva giocare, quindi non è neppure in panchina. Giocheremo da squadra compatta, solida e daremo tutto. Sono stato molto vicino ai miei giocatori, ricordando situazioni tattiche, entusiasmo ed energia. Dentro abbiamo tante emozioni, ma dobbiamo giocare con cuore ed energia, con soprattutto tanta lucidità. Questa è una partita che vale tanto, ma è un match che si decide in 180′. Vorremmo prenderci un vantaggio in vista del ritorno. Un tatuaggio con la Champions? Lo spazio sul braccio ce n’è…”.