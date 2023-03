Champions League, pareggio di felicità per l'Inter: 0-0 con il Porto ma vola ai quarti

L’Inter esulta nella notte più attesa. Con il Porto è 0-0 e complice la vittoria di 1-0 a Milano la squadra di Inzaghi vola ai quarti di finale di Champions League. Due legni nel recupero per i portoghesi, un super Onana salva l’Inter e la trascina tra le prime otto d’Europa.

Le formazioni ufficiali

PORTO (4-4-2): 99 Diogo Costa; 11 Pepê, 2 Cardoso, 5 Marcano, 12 Zaidu; 46 Eustaquio, 8 Uribe, 16 Grujic, 13 Galeno; 30 Evanilson, 9 Taremi. A disposizione: 14 Claudio Ramos, 94 Samuel Portugal, 4 Carmo, 7 Veron, 17 Conceiçao, 19 Namaso, 20 André Franco, 22 Wendell, 29 T. Martinez, 67 Vasco Sousa, 70 Gonçalo Borges, 87 Bernardo Folha. Allenatore: Sergio Conceiçao.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 45 Carboni, 77 Brozovic, 90 Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

Il primo tempo

Il primo tempo dello stadio Do Dragao è come previsto una battaglia più tattica che spettacolare. Succede poco, anche se l’Inter è messa bene e sfiora per prima il vantaggio con Dzeko. Il clima resta teso e la prima frazione di gioco termina in parità.

La ripresa

Nel secondo tempo lo spartito non cambia, la gara resta sui temi da battaglia anche se non mancano le emozioni. I nerazzurri reggono e soffrono nell’ultimo quarto d’ora, con il Porto che tenta il tutto per tutto. Nel finale i padroni di casa colpiscono due legni, con un miracoloso Onana che spinge l’Inter ai quarti di finale. Dopo 100′ minuti di puro agonismo, i nerazzurri staccano il biglietto per entrare nelle prime otto d’Europa. Domani tocca al Napoli, che si gioca l’accesso al passaggio successivo contro il Francoforte, partendo dal doppio vantaggio dell’andata.