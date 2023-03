La Supercoppa italiana cambia veste: prevista la final four

C’è aria di novità per la Supercoppa Italiana. A partire dal 2023-2024 verrà introdotta in questa competizione una nuova formula e ad annunciarla è stato il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini. Il modello adottato sarà quello spagnolo: nella fattispecie sarà prevista da ora in poi una final four che verrà disputata tra le prime due del campionato di serie A e dalle due finaliste della Coppa Italia.

Supercoppa Italiana, introdotta una nuova formula con la final four

C’è dell’altro. L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo ha spiegato che è stato stipulato un accordo con l’Arabia Saudita che prevede che nel giro di sei anni vengano disputate ben quattro edizioni della Supercoppa Italiana.

Ha poi aggiunto: “La prossima competizione avrà già quattro squadre e all’interno del format è inserita anche una amichevole sempre all’estero. La scelta del format può essere rimessa in discussione in base agli impegni. La stagione prossima la Supercoppa a 4 formazioni frutterà 23 milioni, mentre con una gara sola e amichevole la cifra scenderà a 12 milioni”.

Come funziona

Ad oggi sappiamo già che vedremo tra queste quattro squadre il Napoli in quanto ai vertici della classifica di serie A e quasi certo di portare a casa lo scudetto. C’è poi l’incognita su chi sarà la seconda classificata del campionato. Sappiamo anche che le finaliste dell’edizione del 2022 della Coppa Italia sono Inter, Juventus, Fiorentina e Cremonese.

C’è poi un altro punto interrogativo. Qualora una delle squadre si classifica seconda in campionato e risulta anche finalista in Coppa Italia – riporta la Gazzetta dello Sport – verrà dato spazio alla terza classificata del campionato. Potrebbe infine verificarsi un’altra variante: nel caso in cui le prime due del campionato risultino anche essere in finale verrà lasciato spazio nella final four alla terza e alla quarta classificata del campionato di Lega.