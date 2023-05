Chanel Totti è in crisi con il fidanzato Cristian Babalus? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che i due hanno pubblicato alcuni messaggi sui social.

Chanel Totti e Cristian Babalus in crisi: l’indiscrezione

Da alcune settimane Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, è uscita allo scoperto con il fidanzato Cristian Babalus. Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce che i due potessero essere in crisi a causa di alcuni messaggi da loro stessi pubblicati sui social. Chanel ha infatti scritto: “La privacy è potere. Quello che la gente non sa, non può rovinarlo”, mentre il suo fidanzato poco dopo ha scritto: “Lascia che le persone giudichino chi sembri. Non tutti devono sapere chi sei”.

In entrambi i casi i due hanno fatto riferimento alla loro privacy e alla possibilità che essa possa esser violata. In tanti sui social si chiedono se la questione avrà ulteriori sviluppi e se per caso la questione non possa avere a che fare con una presunta crisi tra i due.

A causa della sua liaison con Cristian Babalus Chanel è finita al centro del clamore generale. L’ex fidanzata del ragazzo infatti l’ha accusata di esser stata la sua “amante” mentre lui viveva ancora con lei ed era da poco nata la sua prima figlia. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?