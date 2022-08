Chanel Totti, messaggio social per i genitori Francesco e Ilary Blasi: la ragazza è "indifferente" al chiacchiericcio.

Chanel Totti, secondogenita di Francesco e Ilary Blasi, ha lanciato un messaggio social ai genitori. Almeno questo è quello che i fan hanno colto guardando uno dei suoi ultimi video postati su TikTok.

Chanel Totti: messaggio social per Francesco e Ilary

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, annunciata all’inizio dell’estate, è stato l’argomento più discusso degli ultimi mesi. La cronaca rosa ha scritto di tutto, ipotizzando anche un bebè in arrivo dalla presunta amante del Pupone. In tutto ciò, sia la conduttrice dell’Isola dei Famosi che l’ex calciatore non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali. Nelle ultime ore, però, la secondogenita della coppia, la bellissima Chanel Totti, ha condiviso un video su TikTok che sembra un chiaro messaggio per i genitori.

Il video di Chanel Totti

Molto attiva su TikTok, Chanel ha condiviso un filmato che la ritrae in una discoteca di Sabaudia, dove sta trascorrendo le vacanze con il papà Francesco. A didascalia del video, la ragazzina ha scritto:

“Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone”.

Da queste poche parole, si coglie un riferimento alla separazione dei genitori. E’ come se Chanel avesse voluto dire: parlate, parlate, tanto io so quanto valgono mamma e papà.

Chanel Totti adora i genitori

Com’è giusto che sia, Chanel è follemente innamorata dei suoi genitori e crede in ciò che le hanno raccontato. Molto probabilmente, la sua indifferenza è legata a quanto è stato scritto su Francesco e Ilary negli ultimi mesi. E’ bene sottolineare che questa è solo una supposizione: il video della baby Totti potrebbe anche non aver nulla a che fare con la situazione familiare che sta vivendo.