Francesco Totti e Noemi, accordo: ecco quando usciranno allo scoperto

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno un accordo: quando usciranno allo scoperto?

Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi avrebbero stretto un accordo. Il patto stabilisce il momento in cui i due potranno uscire allo scoperto, magari senza scatenare l’ita di Ilary Blasi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: l’accordo

Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione non si fa altro che parlare di loro. Secondo i beninformati, mentre il Capitano si sta rifacendo una vita insieme alla nuova fiamma Noemi Bocchi, la conduttrice dell’Isola dei Famosi starebbe cercando di mantenere un profilo molto, molto più basso. Il settimanale Chi, non a caso, sostiene che l’ex calciatore della Roma e la sua fidanzatina avrebbero stretto un accordo.

Di cosa si tratta?

L’accordo stabilisce la data dell’exploit pubblico

Francesco e Noemi stanno facendo molta attenzione ai loro spostamenti. Il motivo, ovviamente, è evitare di essere beccati insieme. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, sia Totti che la Bocchi si stanno godendo l’estate a Sabaudia. Mentre il Capitano occupa la casa di famiglia, la sua fiamma avrebbe affittato una casa poco distante da lui. La donna, come se non bastasse, sarebbe stata pizzicata mentre saliva a bordo di uno yacht di lusso.

Al momento, non è dato sapere se Totti fosse in barca ad attenderla. I due si starebbero comportando così per via dell’accordo. Questo stabilisce la data in cui potranno finalmente uscire allo scoperto.

Ecco quando Totti e Noemi usciranno allo scoperto

Totti e la Blasi avrebbero deciso di separarsi con negoziazione assistita. Questo significa che il divorzio dovrebbe essere ufficiale in un mese. Pertanto, rispettando l’accordo, Francesco e Noemi dovrebbero uscire allo scoperto entro il mese di settembre.