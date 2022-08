Separazione Totti-Blasi, Alfonso Signorini commenta a modo suo il gossip dell'estate.

Alfonso Signorini, ospite di Simona Ventura ne La terrazza della dolce vita, ha commentato a modo suo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il conduttore del GF Vip 7 ha lavorato per anni accanto alla collega, ma ha sganciato una battutina da perfetto direttore di un settimanale di gossip.

Ospite di Simona Ventura ne La terrazza della dolce vita, in scena presso un noto hotel della riviera romagnola, Alfonso Signorini ha parlato di diverse cose. Oltre a spoilerare i nomi di alcuni concorrenti del GF Vip 7, il conduttore ha parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Parlando di gossip e dei social, ha dichiarato:

“Se il mondo della carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. E tu pensa che linfa c’hanno dato Francesco Totti e Ilary Blasi in questa estate. Quella è una coppia meravigliosa. Menomale che ci sono, sono come il Bue Apis per noi, quindi menomale che li abbiamo. Quindi no, il gossip non si esaurisce”.

Il ragionamento di Alfonso Signorini

Prendendo spunto dalla separazione Totti-Blasi, Signorini ha parlato dell’influenza dei social sul mondo del gossip. Alfonso, avendo lavorato per anni accanto ad Ilary, non si è sbilanciato molto in merito al divorzio tra il Capitano e la consorte. Ne ha approfittato, però, per parlare dell’influenza dei social sulla cronaca rosa della carta stampata. Ha dichiarato:

“Se i social rovinano il gossip dei giornali? No, oddio magari rovinano nel senso che bruciano le notizie e le cose che erano l’ossatura dei magazine popolari. Però i social non hanno una cosa che abbiamo noi, prima di tutto la credibilità. Perché comunque certi social, perché poi ci sono le pagine serie, alcune però delle fake news fanno la loro bandiera, per avere click e like alle loro notizie.

La marcia in più dei settimanali di gossip

Signorini ha concluso spiegando qual è la marcia in più delle riviste cartacee di gossip. Ha dichiarato: