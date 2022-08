Ilary Blasi a Sabaudia senza Totti: le foto infiammano i social

Ilary Blasi ha conquistato i fan dei social con le sue foto in bikini durante le sue vacanze a Sabaudia.

Ilary Blasi: le vacanze senza Totti

Ilary Blasi ha fatto il pieno di like sui social postando alcune foto in cui è ritratta in bikini sul lungomare di Sabudia, dove ha deciso di trascorrere un periodo per ricaricare le batterie dopo il suo addio al marito, Francesco Totti.

Dopo aver annunciato la separazione la showgirl è partita inizialmente per l’Africa insieme ai figli e, a seguire, si è recata a Sabaudia, dove lei e il calciatore hanno trascorso molte delle loro estati insieme ai bambini.

L’opinione degli amici

Gli amici di Ilary Blasi intanto, secondo indiscrezioni, avrebbero fatto sapere a che lei starebbe vivendo la separazione come una donna serena e che non avrebbe alcuna intenzione di mostrarsi triste o affranta per l’addio al marito.

Sempre secondo indiscrezioni la conduttrice sarebbe intenzionata a parlare pubblicamente del suo addio al marito e potrebbe farlo già da settembre, periodo in cui sarebbe attesa una sua intervista al salotto tv dell’amica Silvia Toffanin.

Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma in tanti sperano di saperne presto di più.