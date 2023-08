Charlene di Monaco si è cancellata da Instagram e si è ritirata a vivere in Svizzera. Secondo alcune indiscrezioni, alla base di questi ultimi movimenti c’è una nuova crisi con il principe Alberto.

Charlene di Monaco cancella Instagram e si ritira in Svizzera

Nuove indiscrezioni sul Principato di Monaco. Stando a quanto sostengono i tabloid tedeschi e francesi, Charlene Wittstock e il Principe Alberto stanno vivendo una nuova crisi. Lei ha cancellato il suo profilo Instagram e si è ritirata in Svizzera. Nel marasma delle notizie, da palazzo smentiscono le voci di una rottura.

Charlene di Monaco e il principe Alberto sono in crisi?

Secondo i beninformati, Charlene ha deciso di lasciare Monaco per trasferirsi a vivere in Svizzera. Non ha lasciato soltanto il principe Alberto ma anche i suoi figli. Questa distanza dovrebbe servirle per chiarirsi le idee. Gli incontri con il marito sono ridotti alle uscite ufficiali, che vengono poi mostrate sui social per allontanare ogni voce di crisi.

Charlene e Alberto: le vacanze insieme sono una facciata

Nonostante le voci di crisi, Charlene di Monaco e il principe Alberto hanno trascorso le vacanze in Corsica insieme ai gemelli Jacques e Gabriella. Stando a quanto sostengono fonti vicine alla coppia, la scelta di mostrarsi insieme servirebbe solo a mantenere una tranquillità di facciata. Insomma, i due starebbero insieme solo per finta, mentre nella vita reale sarebbero separati, tanto che lei non indossa più la fede.