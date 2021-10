Charlene di Monaco, un funzionario di Palazzo Grimaldi: “È molto grave”

Sono in peggioramento le condizioni di salute di Charlene di Monaco. Dopo il suo terzo intervento, un funzionario di Palazzo ha detto: “È molto grave”.

Peggiorano le condizioni di salute della principessa Charlene di Monaco. Nelle scorse ore, infatti, ha subito un altro gravissimo è complicato intervento chirurgico per cercare di salvarla da una brutta malattia che, ormai da diversi mesi, la tiene costretta a letto.

Le parole che sono state rilasciate da un funzionario di Palazzo Grimaldi sono state chiare ma allo stesso tempo lapidarie: “È molto grave“.

La principessa Charlene di Monaco è stata operata

Insomma, pare che non stiamo procedendo bene le cure e che, quindi, Charlene debba ancora fare i conti con la terribile infezione otorinolaringoiatrica alla quale sembra non si riesca a trovare una soluzione. Sempre fonti vicine a Palazzo Grimaldi spiegano che la principessa sarebbe molto dimagrita.

Come sta la principessa Charlene di Monaco?

Sempre sempre quanto è stato detto, però, da Palazzo Grimaldi, nonostante le condizioni di salute, pare proprio che la principessa sia prossima al ritorno a Monaco. Adesso si trova in Sudafrica dove è stata curata da un equipe specializzata. “La principessa Charlene è stata in ospedale per la sua ultima operazione. Ora è pronta per il suo ritorno a Monaco”.

Quando torna a Monaco la principessa Charlene?

Il ritorno a Monaco di Charlene è stato annunciato già da diversi mesi. Ogni volta, però, si è sempre concluso in un nulla di fatto. Chissà che, forte anche delle parole del funzionario di Palazzo Grimaldi, stavolta non sia davvero la volta giusta?