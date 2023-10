Dallo scorso 1° ottobre in diversi supermarket, negozi di alimentari e di generi di prima necessità è entrata in vigore una misura nata dall’accordo tra il governo italiano e le più importanti associazioni di categoria, chiamata “trimestre anti-inflazione”. L’accordo è stato firmato lo scorso 28 settembre al fine di contrastare l’effetto degli aumenti dei prezzi causati dall’inflazione: la misura prevede che presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, vengano venduti beni di prima necessità a un prezzo minore o comunque contenuto.

Trimestre anti-inflazione: prodotti a prezzo bloccato

A partire da domenica 1° ottobre e per i successivi tre mesi, alcuni punti vendita che hanno aderito al trimestre anti inflazione (la lista completa è disponibile sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy) offriranno alcuni prodotti a un prezzo bloccato, che rimarrà costante fino alla fine di dicembre e non subirà aumenti dovuti all’inflazione. In alternativa, il prezzo potrà essere ridotto in modo flessibile, a discrezione dei singoli negozianti.

Trimestre anti-inflazione: i punti vendita coinvolti

Come informa Il Post, tra le catene di grande distribuzione coinvolte nell’iniziativa ci sono Coop, Despar, Esselunga, Conad, Carrefour, Pam, Lidl, Tigre, Famila, oltre a farmacie e parafarmacie.

Trimestre anti-inflazione: i prodotti riguardanti l’iniziativa

L’iniziativa coinvolge una vasta gamma di prodotti, compresi beni alimentari di prima necessità, prodotti per l’infanzia e prodotti per la cura della persona. Questi articoli saranno facilmente riconoscibili grazie a un bollino speciale, che presenta un disegno di un carrello della spesa nei colori della bandiera italiana e la scritta “Trimestre anti-inflazione”.