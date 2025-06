Alvaro Vitali lo conosciamo tutti. Pierino, le barzellette, le risate facili. Ma accanto a lui, per un lungo tratto della sua vita, c’è stata Stefania Corona.

Il percorso artistico di Stefania Corona e il dubbio sul legame con Fabrizio Corona

E no, non è solo “l’ex moglie di”. Anche se la memoria collettiva tende a dimenticarlo.

In realtà Stefania Corona ha una carriera tutta sua, lontana dalle luci accecanti del gossip e più vicina a un talento costruito nel tempo. Attrice. Cantante. E con una voce, dicono, che ti resta in testa.

Nata nel 1961 a Montreal, figlia di emigrati italiani, arriva a Roma da bambina. Non parlava ancora bene l’italiano, non sapeva che quella città, Monteverde Vecchio in particolare, l’avrebbe trasformata. I pomeriggi in motorino, il liceo classico, le prime ribellioni da adolescente. E poi, una passione che non ha mai lasciato: la musica. Colpa – o merito – di suo padre, batterista con l’anima jazz, che la portava ai concerti. Una piccola mano nella sua, e in sottofondo le note di Mia Martini. Così nascono le vocazioni.

Stefania Corona è parente di Fabrizio Corona? Solo coincidenze

Quando salta fuori il cognome Corona, i più smaliziati fanno subito il collegamento: “È parente di Fabrizio Corona?” La domanda gira da anni, soprattutto sui social. Ma no, nessun legame di sangue tra Stefania Corona e Fabrizio Corona. Solo lo stesso cognome e vite che corrono su binari molto, molto diversi. Lei riservata, artista. Lui, sempre un passo oltre il limite, sulla cresta dell’onda tra scandali e flash.

Stefania, in fondo, è rimasta ai margini di certi riflettori. E forse è stato un bene. La sua arte, la sua voce, hanno trovato spazio lontano dal clamore. Anche se ogni tanto quel cognome ritorna. E un po’ infastidisce. Perché non serve uno scoop per ricordarsi di lei. Basta ascoltare. Guardare. E magari, per una volta, raccontarla come si deve.

Perché dietro ogni Pierino che ci ha fatto ridere, c’è sempre una storia parallela. Meno urlata, ma non meno vera.