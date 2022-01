Checco Zalone è il primo superospite annunciato per Sanremo 2022

Checco Zalone salirà sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo 2022, al via il 1° febbraio.

Checco Zalone è il primo superospite annunciato per il Festival di Sanremo 2022, che inizierà martedì 1° febbraio. Ancora non si sa in quale serata l’attore pugliese salirà sul palco dell’Ariston.

Checco Zalone a Sanremo: l’annuncio ufficiale al Tg1

A dare l’annuncio ufficiale della presenza di Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici, il Tg1 delle 20 di sabato 8 gennaio. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo Amadeus da tempo desiderava far salire l’attore sul palco più celebre d’Italia.

Checco Zalone a Sanremo: vicino all’Ariston già nel 2019

Checco Zalone era già stato vicino a Sanremo nel 2019, quando aveva però smentito la propria presenza con un “non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo“.

Zalone, come da lui spiegato, in quel momento era inoltre in partenza per il Kenya per girare il film Tolo Tolo, che sarà trasmesso in prima tv da Canale 5 domenica 9 gennaio.

Nei suoi sketch, l’attore ha spesso scherzato su una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo.

Checco Zalone a Sanremo: recordman di incassi con i suoi film

Con i suoi film (Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado? e Tolo Tolo), Checco Zalone ha incassato più di 200 milioni di euro.

Leggi anche: Sanremo 2022: Ariston blindato con le regole anti-Covid

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l’inno verrà scelto da una giuria popolare a Sanremo