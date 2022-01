Sanremo 2022: Ariston blindato con le regole anti-Covid

La Rai si sta preparando per salvare il Festival di Sanremo 2022 dal Covid-19: regole severissime e nessun evento esterno. Incognita sul pubblico.

Regole anti-Covid-19 severissime per il Festival di Sanremo 2022, in programma da martedì 1 a sabato 5 febbraio. La Rai sta aggiornando il protocollo, adottato già per la precedente edizione, per blindare l’Ariston in base alle nuove indicazioni del governo.

Sanremo 2022 e le regole anti-Covid: mascherine e Super green pass per gli addetti ai lavori

Tutti gli addetti al lavoro dovranno essere in possesso del Super green pass ed effettuare frequentemente tamponi. Sarà obbligatorio indossare la mascherina Ffp2, tranne quando in video durante la diretta. Gli accessi e i percorsi di cast, artisti e orchestrali saranno separati. Per ogni area sarà stabilito un tetto massimo di affollamento.

Sanremo 2022 e le regole anti-Covid: l’incognita sulla capienza della sala

La capienza in sala rimane la maggiore incognita. Al momento resta al 100%, ma sarà da capire se verranno imposte delle nuove misure per contenere i contagi con la Liguria che da lunedì 10 gennaio potrebbe essere in zona arancione (e quindi a febbraio potenzialmente in quella rossa).

“Siamo in contatto con la Rai, si sta valutando la situazione, al momento non mi è stata comunicata alcuna intenzione di trovare soluzioni alternative“, ha riferito il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che ha difeso l’Ariston dopo le dichiarazioni in cui Enzo Mazza, Ceo della Federazione dell’industria musicale italiana, suggeriva di valutare una location diversa da un “un cinema di sessant’anni fa”.

“Per quanto riguarda la pandemia è già stato valutato dagli organi competenti che il teatro Ariston è adatto a ospitare il Festival. Se invece si vuole parlare di soluzioni alternative tout court, l’unica possibile è una nuova struttura, ovvero il Palafestival. Sappiamo della volontà della Rai di trovare una nuova location e sono già avvenuti sopralluoghi in città, ma una cosa è certa: il Festival e la città di Sanremo sono due realtà indissolubili“, ha ribadito Biancheri.

Sanremo 2022 e le regole anti-Covid: niente eventi esterni

Anche Rai Pubblicità ha dovuto rivalutare i propri piani alla luce del peggioramento della pandemia. Non ci saranno eventi esterni, tra cui il parco in piazza Colombo sponsorizzato Nutella, mentre rimane confermata la nave Costa Crociere, ormeggiata al largo di Sanremo, dove Orietta Berti e Fabio Rovazzi dovrebbero accogliere alcuni artisti, ospiti anche nella serata delle cover, per interpretare i successi degli ultimi decenni del Novecento.

Sanremo 2022 e le regole anti-Covid: archiviato intanto il caso Morandi

Archiviato intanto il caso di Gianni Morandi, che, dopo l’incidente sull’estratto del brano in gara a Sanremo pubblicato online, sui social ha mostrato il nuovo telefono privo di touchscreen.

Pronti però dal Codacons una diffida alla Vigilanza Rai e un esposto alle procure della Repubblica di Imperia e Roma per la “grave violazione del regolamento del Festival”.