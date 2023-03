Chi è don Walter Insero, sollevato dal ruolo di responsabile della comunicazione della diocesi di Roma

Don Walter Insero, il rettore della basilica Santa Maria in Montesanto a piazza del Popolo che ha celebrato i funerali di Maurizio Costanzo, è stato sollevato dal ruolo di responsabile dell’ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Roma, retta da Papa Francesco. Don Insero ha ricoperto il ruolo per 12 anni, dal febbraio del 2011.

Si tratterebbe di “un normale ricambio dopo il commissariamento di fatto attuato dal Papa sul vicariato di Roma”

Ad annunciare le nuove nomine il cardinale vicario Angelo De Donatis con una nota. L’ufficio per le comunicazioni sociali sarà affidato a padre Giulio Albanese, “sacerdote e giornalista”.

Non sono stati resi noti i motivi della decisione, ma una fonte anonima avrebbe svelato a Libero che “era nell’aria da mesi, un normale ricambio dopo il commissariamento di fatto attuato dal Papa sul vicariato di Roma“.

Chi è don Walter Insero

Don Walter Insero, 47 anni, è originario di Caiazzo, in provincia di Caserta. Ha studiato Teologia presso l’università Scienze umane (Marc Bloch) di Strasburgo. Nel 2002, ha conseguito la licenza in Teologia dogmatica presso l’università Gregoriana e nel maggio del 2003 ha ricevuto l’ordinazione presbiteriale in Vaticano. Don Insero ha conseguito anche un dottorato in Teologia.

Dal 2002 al 2005, don Insero è stato vicario parrocchiale della parrocchia Santa Lucia al Clodio di Roma. Nel 2004, è diventato cappellano presso la Rai. Dal 2005 al 2011 è stato vicario parrocchiale della parrocchia Gran Madre di Dio a ponte Milvio. Dal 2005 è inoltre docente incaricato presso la facoltà di Teologia dell’università Gregoriana.

Dal 4 febbraio 2011, era il responsabile dell’ufficio per le comunicazioni sociali e il portavoce del vicariato di Roma, nominato con l’obiettivo di coordinare la comunicazione relativa alla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II.

Leggi anche: Patrimonio Costanzo, la famiglia interviene: Maria De Filippi è “addolorata”

Leggi anche: Maria De Filippi torna in tv: ecco quando