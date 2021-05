Chi è Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 20

Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha 19 anni ed è nata a Roma, Sangiovanni è il suo primo fidanzato.

Giulia Stabile, la vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è nata a Roma 19 anni fa e ha scoperto la passione per la danza a soli 3 anni. All’interno della scuola ha dato il suo primo bacio a Sangiovanni.

Chi è Giulia Stabile: la passione per la danza

Giulia è nata a Roma 19 anni fa, da mamma spagnola e papà italiano. Ha scoperto la sua passione per la danza a soli 3 anni e da quel momento non ha mai smesso di ballare. Ha studiato danza classica, ma il suo stile principale è il modern. Tutti hanno sempre sottolineato che è una ballerina molto versatile. “Non sono nata con il talento, ma con la passione si” ha dichiarato la ragazza.

Sull’avambraccio destro ha un tatuaggio dedicato proprio a questa passione, con la scritta 5,6,7,8. Si è sempre descritta come una persona “determinata, smemorata, logorroica, sensibile e buona“. Nel suo passato aveva già avuto un’esperienza in televisione. Nel 2014 aveva partecipato a Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici.

Chi è Giulia Stabile: l’esperienza ad Amici

Giulia è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi all’inizio della stagione, ovvero a Novembre.

Ha fatto un percorso di crescita sia professionale che sentimentale. Era una ragazza molto insicura, ma nel talent è riuscita a tirare fuori le motivazioni delle sue insicurezze e del suo non riuscire a credere in se stessa. Nella scuola ha conosciuto Sangiovanni. Lui era fidanzato, ma lei non riusciva a sopportare se lui non le parlava. Ci sono state tante piccole discussioni, che li hanno portati al primo bacio. Per Giulia è stato il primo bacio in assoluto. Sangiovanni, intanto, ha chiuso la relazione con l’ex fidanzata per stare con lei. Nella scuola di Amici ha trovato la sua strada professionale e anche l’amore.

Chi è Giulia Stabile: la vittoria ad Amici

Giulia Stabile è arrivata alla finalissima di Amici, dove si è scontrata con il suo fidanzato Sangiovanni. Ha vinto lei e mentre ha tenuto in mano la coppa non riusciva a smettere di ridere. Giulia è così, solare e piena di entusiasmo, ma anche molto timida. “Oddio, che roba. Non ho capito che è successo” sono state le uniche parole che è riuscita a dire. Lei e Sangiovanni hanno atteso il verdetto seduti per terra, a gambe incrociate, abbracciati e con le mani strette. Quando la carta si è girata e ha mostrato il volto di Giulia si sono stretti in un forte abbraccio e si sono sdraiati per terra, sotto la pioggia di coriandoli.