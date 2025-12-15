Hilli Hotan è una cartomante e sensitiva tedesca, ormai diventata virale. Vediamo di saperne di più sul suo conto.

Chi è Hilli Hotan, la cartomante tedesca diventata virale

In Germania è considerata la “Regina delle Carte” (Konigin der Karten), si chiama Hilli Hotan ed è una cartomante e sensitiva diventata virale perché in pratica maltratta i suoi clienti, i quali si affidano a lei ponendole domane su amore e fortuna.

In Germania, Hillie Hotan, ha anche una imitatrice ufficiale. In Italia la conosciamo grazie all’influencer Kami, che insegna tedesco online e che ha deciso di tradurre proprio alcuni video della Hotan.

Come abbiamo appena visto, Hilli Hotan è una cartomante e sensitiva tedesca che, però, tende a “maltrattare ” i suoi clienti. Qualche esempio? Alla domanda “ciao sono Marion, ho una domanda per te: ho conosciuto un uomo e vorrei sapere se tra di noi ci sarà qualcosa”, lei ha risposto: “No, auguri e grazie.” E ancora: “Ciao sono Dina, sto aspettando una somma di denaro più grande.” La risposta della cartomante: “non arriverà mai, auguri“. Insomma, non certo le risposte che la gente si aspettava di ricevere!