Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati, la nuova ministra delle Riforme del Governo Meloni

Maria Elisabetta Alberti Casellati è la nuova ministra delle Riforme del Governo Meloni: formazione, carriera e vita privata della senatrice.

L’ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata indicata dal premier Giorgia Meloni come ministro delle Riforme, prestando giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella mattinata di sabato 22 ottobre.

Maria Elisabetta Alberti Casellati: formazione e vita privata

Nata il 12 agosto 1946 a Rovigo, Maria Elisabetta Alberti Casellati è una giurista veneta di 76 anni che, prima di ricoprire il ruolo di ministro delle Riforme nel Governo Meloni, è stata presidente del Senato nel corso della legislatura che si è appena conclusa, diventando la prima donna a essere eletta nel ruolo di seconda carica dello Stato.

Si è laureata in Legge a Ferrara, diventando un avvocato. Ha esercitato per la maggior parte della sua carriera come matrimonialista nella città di Padova.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la ministra è sposata con Gianbattista Casellati, a sua volta avvocato. La coppia ha avuto due figli: Alvise, nato nel 1973, e Ludovica.

Entrambi i figli della coppia si sono laureati in Giurisprudenza. Alvise, dopo aver conseguito la laurea nel 1998 ha poi scelto di dedicarsi alla musica, diventando un direttore d’orchestra nonché presidente del Central Park Supper Concerts. Si occupa, poi, di organizzare a New York una manifestazione dedicata alla musica italiana nota come Opera italiana is in the air.

Ludovica, invece, è una giornalista pubblicista che ha lavorato per Mediaset e testate come Family go e Il Gazzettino. Ha anche ricoperto il ruolo di Capo Segretaria del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute e ha fondato la testata online Viaggiinbici.com.

Chi è la nuova ministra delle Riforme del Governo Meloni?

Maria Elisabetta Alberti Casellati ha deciso di aderire a Forza Italia sin dalla sua fondazione. Fa parte, infatti, del partito dal 1994 e da allora è stata eletta sette volte al Senato.

Ha ricoperto per due volte il ruolo di sottosegretario ma la sua prima volta come ministro risale appunto al Governo Meloni.

Nel corso della sua carriera politica, è stata eletta dal Parlamento come membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura mentre, il 18 aprile 2018, quando si trovava alla guida di Palazzo Madama, ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di verificare la presenza di una maggioranza in Parlamento tra i partiti della coalizione di centrodestra e del Movimento 5 Stelle per la formazione di un nuovo governo.

Il 28 gennaio 2022, in occasione delle votazioni per eleggere il presidente della Repubblica, è stata indicata come la candidata del centrodestra. Al quinto scrutinio, tuttavia, il suo nome non riesce a raggiungere il quorum di preferenze e decide di rinunciare alle proprie ambizioni. Infine, al Quirinale, è stato rieletto per un secondo mandato Mattarella.