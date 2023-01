Chi è Martino Di Tosto, l'ultras della Roma arrestato per i disordini in A1

Chi è Martino Di Tosto, l'ultras della Roma arrestato per i disordini in A1

Chi è Martino Di Tosto, l'ultras della Roma arrestato per i disordini in A1

L'ultras romanista Martino Di Tosto è stato arrestato. Ecco chi è e cosa ha fatto in passato.

Il primo uomo coinvolto negli scontri di ieri pomeriggio, 8 gennaio 2023, tra ultras della Roma e del Napoli ha un volto.

Si tratta di Martino Di Tosto e apparteneva al gruppo di tifosi romanisti.

Chi è Martino Di Tosto, l’ultras della Roma arrestato per i disordini in A1

Martino Di Tosto, 43 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Arezzo che ha lavorato con la Digos di Roma. L’udienza per direttissima è attesa domani, 10 gennaio 2023. L’Ultras della Roma sembra che faccia parte del Gruppo Offensiva e in passato era stato già raggiunto da un Daspo a causa del lancio di sassi contro il pullman del Verona.

Martino Di Tosto ha lavorato come cuoco a Roma. Sarà difeso dall’avvocato Lorenzo Contucci.

Gli scontri tra romanisti e napoletani

Gli scontri tra napoletani e romanisti sono avvenuti all’Autogrill di Badia al Pino, in provincia di Arezzo, stesso luogo in cui fu ucciso l’11 novembre 2007 da un proiettile vagante Gabriele Sandri, tifoso della Lazio. La polizia sta lavorando per analizzare tutte le targhe ed individuare gli altri colpevoli degli scontri di ieri.

Roberto Rossi, procuratore di Arezzo, ha commentato: