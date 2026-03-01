Chi guida l'Iran adesso? il consiglio provvisorio e le incognite del dopo Khamenei

La morte del Supremo Leader ha avviato in Iran una transizione istituzionale complessa. Le autorità centrali cercano di garantire la continuità dello Stato in un contesto segnato da conflitti e pressioni regionali.

Le dichiarazioni delle principali cariche suggeriscono un’operazione volta alla stabilizzazione. È stata annunciata la formazione di un consiglio provvisorio che guiderà il Paese fino alla designazione del nuovo capo secondo le procedure previste dalla costituzione iraniana.

La composizione e il ruolo del consiglio provvisorio

La composizione e il ruolo del consiglio provvisorio sono stati delineati dalle autorità per garantire la continuità istituzionale fino alla designazione del nuovo capo secondo le procedure costituzionali.

Chi sono i membri indicati

Secondo le norme citate dalle autorità, il governo ad interim sarà formato dal presidente, dal capo della magistratura e da un esponente religioso scelto dal Guardian Council. Questa soluzione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 111 della Costituzione, che disciplina l’assenza temporanea della guida suprema e delega funzioni fondamentali a una collettività provvisoria.

Le fonti ufficiali hanno indicato nomi concreti: il presidente Masoud Pezeshkian, il capo della magistratura Gholam-Hossein Mohseni-Ejei e un rappresentante del Guardian Council identificato da alcuni media come Alireza Arafi. Il trio avrà il compito di assicurare la funzionalità degli apparati di governo e la continuità dei servizi pubblici.

Il contesto operativo riguarda un periodo caratterizzato da attacchi e operazioni militari che mettono alla prova la gestione della sicurezza interna. Le autorità hanno sottolineato la necessità di mantenere i servizi essenziali e la stabilità amministrativa fino al completamento delle procedure costituzionali per la nomina del nuovo leader.

Il quadro costituzionale e la selezione del nuovo leader

Dopo la costituzione del consiglio provvisorio, la procedura per la nomina del capo supremo resta in capo all’Assembly of Experts, organismo di 88 membri. Il voto dell’assemblea richiede un accordo fra le componenti religiose e politiche che esercitano controllo sulle istituzioni chiave. La scelta dovrà tenere conto di criteri quali ortodossia religiosa, esperienza politica e capacità di preservare l’unità del regime.

Requisiti e dinamiche di potere

L’articolo 109 della Costituzione elenca le qualità formali richieste per il ruolo di leader: competenza religiosa, senso della giustizia e capacità di guida politica. Sul piano pratico, tuttavia, la selezione è condizionata dall’equilibrio di potere tra élite religiose, apparati di sicurezza e forze politiche. In situazioni di tensione istituzionale il peso delle strutture militari, in particolare del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), può risultare determinante.

Fattori esterni e rischi per la stabilità interna

I fattori esterni possono accelerare o complicare il processo di nomina, incidendo sulla coesione interna e sulla capacità di gestione delle istituzioni. Le pressioni diplomatiche, le sanzioni economiche e le campagne mediatiche estere influiscono sulle scelte politiche interne. Per ora resta cruciale garantire il funzionamento dei servizi pubblici e la stabilità amministrativa fino al completamento delle procedure costituzionali per la designazione del nuovo leader.

La transizione politica prosegue con equilibrio precario tra esigenze di stabilità amministrativa e pressioni per una risposta securitaria. Le autorità di sicurezza insistono sulla necessità di misure forti per fronteggiare le minacce esterne. Questo atteggiamento aumenta la probabilità che i criteri selettivi privilegino competenze legate alla sicurezza rispetto alla sola legittimità religiosa.

Il quadro apre a esiti diversi. Una soluzione possibile è la nomina di un candidato di consenso, scelto per preservare la continuità istituzionale e la funzionalità dei servizi pubblici. Un’altra ipotesi è la maggiore centralità del IRGC, la Guardia rivoluzionaria islamica, che comporterebbe un orientamento della leadership verso politiche più assertive sul piano militare. Infine, spaccature interne all’élite politica potrebbero alimentare turbolenze e difficoltà di governo.

Possibili candidati e scelte strategiche

Tra i profili presi in considerazione figurano personalità percepite come garanzia di ordine e controllo. Questi candidati offrono competenze amministrative e credenziali di sicurezza, elementi ritenuti cruciali in una fase di forte Tensione internazionale. Tale preferenza potrebbe comunque indebolire la legittimazione religiosa agli occhi di segmenti della società.

Implicazioni per la politica interna

Una leadership orientata alla sicurezza rischia di prioritizzare risposte repressive piuttosto che riforme economiche. Ciò potrebbe aggravare il disagio sociale e alimentare proteste diffuse. Al contrario, un profilo più tecnico e moderato favorirebbe il consolidamento delle istituzioni e la gestione dei servizi pubblici fino alla conclusione delle procedure costituzionali.

Lo sviluppo della selezione rimane determinante per l’evoluzione politica. L’assetto scelto influirà sul profilo delle politiche estere e sul livello di apertura o chiusura verso interlocutori internazionali.

L’assetto scelto influirà sul profilo delle politiche estere e sul livello di apertura o chiusura verso interlocutori internazionali. Tra i nomi discussi figurano esponenti vicini all’apparato clericale e figure con legami stretti con le forze di sicurezza. Alcuni candidati rappresenterebbero la continuità religiosa, altri incarnerebbero una leadership con forte retaggio di sicurezza nazionale.

La possibile ascesa di figure legate alla famiglia del defunto leader solleverebbe questioni di natura politica e simbolica. Al contrario, la scelta di un profilo più istituzionale punterebbe a rassicurare la burocrazia e i partner regionali. In ogni scenario, la decisione finale dipenderà dall’equilibrio di poteri tra i vertici clericali e i comandi militari: la capacità di negoziare un accordo interno resterà l’elemento determinante per la tenuta del sistema politico.

La fase transitoria seguita alla morte del Leader in Iran è tanto costituzionale quanto politica. Il consiglio provvisorio è stato istituito per garantire la continuità dello Stato. Tuttavia, non neutralizza le tensioni accumulate nell’ultimo decennio tra esigenze di sicurezza, questioni economiche e spinte sociali. La capacità di trovare un’intesa tra gli ambienti clericali e i comandi militari resterà l’elemento determinante per la tenuta del sistema politico.

La comunità internazionale osserva la situazione con attenzione. Le scelte interne avranno ripercussioni sulle relazioni regionali e sui mercati energetici. La rapidità e la modalità con cui verrà nominato un nuovo Leader costituiscono variabili cruciali per la stabilizzazione immediata. Il processo di nomina e l’accordo interno determineranno il profilo delle politiche estere e il livello di stabilità nella regione.